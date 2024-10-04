Умерла создательница мультфильмов про Простоквашино и "Жил-был пес"

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Марина Константиновна ушла в ночь на 4 октября. Заслуженная художник России умерла в возрасте 90 лет. О ее смерти сообщил в своем Telegram-канале шеф-редактор "Союзмультфильма" Сергей Капков.

"Ушла еще одна легенда "Союзмультфильма", потрясающий художник-аниматор Марина Восканьянц", - написал он.

Имя художницы - в титрах массы классических лент: "Три толстяка", "Дюймовочка", "Сказка о золотом петушке", "Фильм, фильм, фильм", "Бременские музыканты", "В стране невыученных уроков", "Голубой щенок", "Трое из Простоквашино", "Каникулы в Простоквашино", "Волшебное кольцо", "Тайна третьей планеты", "Жил-был пес", "Так сойдет", "Пятачок", "Приключения Васи Куролесова", "Котенок про имени Гав", - всего около ста.

Отмечено, что Восканьянц специализировалась преимущественно на танцевальных сценах, ее "визитка" - танец Маши с метлой вокруг новогодней елки в картине Бориса Степанцева 1973 года "Щелкунчик".

Восканьянц была штатным художником-мультипликатором в "Союзмультфильме" с 1959 по 1991 год, до того отучившись в Московской центральной художественной школе и на курсах мультипликаторов при студии. Преподавала во ВГИКе, пишет РГ.