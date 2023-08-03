Умерла Ирина Мирошниченко

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Народная артистка РСФСР Ирина Мирошниченко умерла на 82-м году жизни, сообщил РИА Новости ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий.

"Не стало Ирины Петровны Мирошниченко... Болела, не справилась с болезнью, не стало ее", — сказал он.

Заместитель директора МХТ имени Чехова по связям с общественностью Вадим Верник уточнил, что актриса скончалась в 11:35. О дате и времени прощания будет известно позже, добавил он.

На этой неделе стало известно, что Мирошниченко попала в реанимацию. По информации СМИ, у нее была остановка сердца. Врачи оценивали ее состояние как тяжелое.

Ирина Мирошниченко родилась 24 июля 1942 года в Барнауле. В 1965 году окончила Школу-студию МХАТ и была принята в труппу Московского Художественного театра (ныне – МХТ имени А. П. Чехова).

На этой сцене выступала в спектаклях "Тяжкое обвинение" Льва Шейнина, "Синяя птица" Мориса Метерлинка, "Идеальный муж" Оскара Уайльда, в пьесах Чехова "Спйка", "Три сестры", "Иванов", "Дядя Ваня", "Вишневый сад", в "Варварах" Максима Горького. В этом сезоне играла в постановке Владимира Петрова "Моя дорогая Матильда".

В кино актриса дебютировала в 1963 году в эпизодической роли Кати, сестры главного героя в фильме Георгия Данелии "Я шагаю по Москве". Первой главной ролью на киноэкране для нее стала работа в военной драме "Их знали только в лицо" (1966). Затем снималась в фильмах "Ошибка резидента", "Миссия в Кабуле", "Агент секретной службы", "Вам и не снилось…", "Тайны мадам Вонг", "Зимняя вишня" и многих других.

В 1998 году удостоена звания народной артистки РСФСР. Награждена также советским орденом "Знак Почета" и российскими орденами Почета (1998), "За заслуги перед Отечеством" III и IV степени и III степени, Дружбы.