Умерла актриса Анастасия Заворотнюк

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В возрасте 53 лет скончалась актриса Анастасия Заворотнюк. Об этом стало известно 30 мая из официальных аккаунтов артистки в соцсетях.

Уточняется, что о месте и времени прощания будет сообщено позднее в четверг, пишут "Известия".

В сентябре 2019 года сообщалось, что у Заворотнюк диагностирована опухоль мозга. В октябре того же года семья актрисы подтвердила ее заболевание, не уточняя диагноз.

Анастасия Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани. В 1993 году она окончила Школу-студию МХАТ и стала актрисой театра-студии Олега Табакова. На экране она дебютировала в 20 лет, сыграв заглавную роль в фильме «Машенька» по мотивам романа Владимира Набокова. Всероссийскую известность актрисе принес сериал «Моя прекрасная няня». Заворотнюк также снималась в фильмах «Код Апокалипсиса», «Служебный роман. Наше время», «Мамы» и «Проклятие спящих», была ведущей популярных шоу на российском телевидении, а также играла в театре.