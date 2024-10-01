Умер композитор и певец Вячеслав Добрынин

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Советский и российский композитор и эстрадный певец Вячеслав Добрынин умер в возрасте 78 лет. О смерти композитора сообщила РБК его жена Ирина.

Как сообщил Telegram-канал Mash, артист умер 1 октября в одной из московских клиник. Меньше недели назад он был госпитализирован с инсультом.

Вячеслав Добрынин — автор хитов «Синий туман» и «Не сыпь мне соль на рану...». Он также написал музыку к песням «Все, что в жизни есть у меня», «Кто тебе сказал», «Прощай, от всех вокзалов поезда...». Песни на его музыку исполняли Алла Пугачева, Михаил Боярский, Михаил Шуфутинский, Маша Распутина, Лев Лещенко. В 1994 году создал группу «Доктор Шлягер». Сотрудничал с поэтом Леонидом Дербеневым.