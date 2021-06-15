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Умер дважды Герой Советского Союза космонавт Владимир Шаталов. Ему было 93 года. Об этом сообщили в Роскосмосе. К госкорпорации выразили соболезнования родным и близким космонавта.

Владимир Шаталов трижды бывал в космосе. Первый полёт он совершил 14 января 1969 года на космическом корабле "Союз-4".

Он впервые осуществил ручное сближение и стыковку с "Союзом-5". При его участии впервые в мире была создана экспериментальная космическая станция и осуществлён переход через открытый космос космонавтов Алексея Елисеева и Евгения Хрунова из корабля "Союз-5" в "Союз-4".

17 января с 1987 года по 1991 год Шаталов руководил Центром подготовки космонавтов имени Гагарина, передает Радио Маяк.