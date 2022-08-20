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Умер артист Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в "Спокойной ночи, малыши"
Умер артист Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в "Спокойной ночи, малыши"
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Умер артист Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в "Спокойной ночи, малыши"

20 августа 2022 13:59
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Умер артист Сергей Григорьев, озвучивавший Филю в "Спокойной ночи, малыши"

В Израиле в возрасте 64 лет скончался известный актер Сергей Григорьев, голосом которого говорил Филя в программе "Спокойной ночи, малыши". О кончине артиста сообщает Большая хоральная синагога Санкт-Петербурга.

Отмечается, что Сергей Григорьев в последние годы проживал в городе Ткоа в Иудейских горах. Похороны состоятся в воскресенье 21 августа.

Примечательно, что изначально Сергей Григорьев на передаче был просто кукловодом. А Филю озвучивал актер Игорь Галуненко. Но так случилось, что однажды Галуненко не оказалось в Москве, когда потребовалось срочно переснять один выпуск. И Сергей Григорьев озвучил Филю. Всем так понравилось, что актер стал говорить за Филю постоянно. Так с конца 1988 года у Фили появился свой голос, который полюбили дети по всей стране.

В телепрограмме "Спокойной ночи, малыши" Сергей Григорьев работал до 2013 года, пишет РГ.

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