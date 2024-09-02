У жителей регионов России в 2,5 раза вырос спрос на покупку квартир в ХМАО

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У жителей регионов России почти в 2,5 раза вырос спрос на покупку жилья в ХМАО, по сравнению с прошлым годом. Чаще всего в январе-августе югорской недвижимостью интересовались, например, тюменцы и москвичи, рассказали URA.RU аналитики «Мегафона».

«Наибольший интерес к новостройкам в городах Югры проявляют жители Тюменской и Московской областей, Краснодарского края, Башкортостана и Дагестана. На потенциальных покупателей из этих регионов приходится 50% трафика, который ведет на сайты югорских застройщиков», — говорится в исследовании.

В четыре раза чаще интересоваться недвижимостью в Сургуте, Ханты-Мансийске и Нижневартовске стали омичи. А трафик жителей Ямала и Новосибирской области на сайты местных строительных компаний вырос в 2,8 и 2,5 раза соответственно, пишет Ура.ру.