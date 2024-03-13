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У российско-финской границы появятся войска и системы поражения

13 марта 2024 10:57
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У российско-финской границы появятся войска и системы поражения

Об этом Владимир Путин сообщил в интервью Дмитрию Киселеву для "России 1" и РИА Новости.

Президент РФ отметил, что раньше отношения между Москвой и Хельсинки были "просто идеальные" и без претензий друг к другу. Теперь, после вступления Финляндии в НАТО, России придется обезопасить себя.

Хельсинки и Стокгольм (Швеция также пополнила Североатлантический альянс), считает Путин, больше выигрывали от своего нейтралитета и могли выступать в качестве переговорных площадок для снижения напряженности в Европе.

Россия неоднократно подчеркивала, что расширение НАТО носит конфронтационный характер. В военный блок хочет попасть и Украина, Москва же настаивает на нейтралитете Киева. Это стало одной из причин СВО.

Смотрите сегодня в 10:00 на телеканале "Россия 1" и медиаплатформе "Смотрим".

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