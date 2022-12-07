Центробанк поддержал законопроект о легализации майнинга

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Центральный банк РФ поддержал законопроект о майнинге для рассмотрения в Госдуме, сообщается в комментарии регулятора.

"Банк России концептуально поддерживает законопроект. Он предусматривает ограничения на совершение сделок с криптовалютой, полученной в результате майнинга. При этом полагаем, что криптовалюта, полученная в результате майнинга, может быть продана исключительно с использованием иностранной информационной инфраструктуры и только нерезидентам", — отмечает Банк России.

В ЦБ допускают "возможность снятия таких ограничений в рамках экспериментально-правовых режимов при условии совершения сделок с криптовалютой через уполномоченную организацию". Но Банк России против "оборота цифровой валюты на территории Российской Федерации".

Банк России в январе 2022 года предложил разработать законы для запрета криптовалют в России, включая майнинг, расчеты, инвестиции, накопления и использование инфраструктуры российского финансового рынка. По оценкам ЦБ, основные операции с криптовалютами проводят граждане – объем операций россиян с цифровыми валютами ежегодно составляет порядка 5 миллиардов долларов.

Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) также требует запретить на территории ЕС майнинг из-за высокого энергопотребления, а в ноябре 2022 года в США впервые ввели ограничения на майнинг криптовалют из-за вреда экологии, пишет Смотрим.