ЦБ опустил официальный курс евро ниже 90 рублей

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Официальные курсы доллара и евро используются в том числе для расчетов по контрактам на срочном рынке Московской биржи.



Центральный банк России установил официальный курс доллара США на пятницу, 20 июня, на уровне 78,4839, евро — 89,8380, юаня — 10,8605. Об этом сообщается на сайте регулятора. Курс евро опустился ниже 90 впервые с 11 июня.



На четверг, 19 июня, ЦБ были установлены следующие курсы валют: доллара — ₽78,7174, евро — 90,3093, юаня — 10,8728.



Таким образом, доллар подешевел на 23,35 коп., евро — на 47,13 коп., а юань — на 1,23 коп., пишет РБК.



