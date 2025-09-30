ЦБ одобрил новый дизайн тысячерублевой купюры

131

ЦБ России утвердил новый дизайн банкноты номиналом 1000 рублей, сообщила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Совет директоров одобрил концептуальный дизайн обновленной банкноты, и сейчас художники Банка России и Гознака работают над эскизным проектом", — сказала она на открытом заседании консультативного совета по банкнотам.

Голосование за символ для банкноты завершилось еще в декабре, в нем победил теплоход "Метеор".

Набиуллина добавила, что сейчас активно идет подготовка к презентации купюры, все пожелания россиян были учтены.

"Мы очень стараемся, чтобы банкнота открыла глаза, чтобы ее очень приятно было держать в руках", — отметила глава ЦБ.

Она также пояснила, что на купюру может попасть не один символ, а больше: сколько их будет и какие окажутся на первом плане, определят художники Центробанка, пишет РИА Новости.