Трое подростков пытались совершить теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Удмуртской Республике

ФСБ предотвратила теракт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске, который готовили подростки, они арестованы, им предъявлено обвинение. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ и официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"Федеральной службой безопасности во взаимодействии со Следственным комитетом в Ижевске при закладке самодельного взрывного устройства большой мощности у проходной одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса задержаны граждане 2008 и 2010 г. р.", - сообщили в ФСБ. По словам Петренко, троим несовершеннолетним предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 (покушение на террористический акт). "По ходатайству следователя в отношении обвиняемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

По данным следствия, подростки 15, 16 и 17 лет в июле 2025 года в поисках быстрого заработка в мессенджере установили контакт с предположительно представителем украинских спецслужб, которым было дано задание совершить террористический акт на объекте оборонно-промышленного комплекса в Ижевске. "Впоследствии два фигуранта получили самодельное взрывное устройство и хранили его по месту жительства одного из них. В августе 2025 года подростки задержаны сотрудниками УФСБ России по Удмуртской Республике при закладке устройства у проходной предприятия", - сообщила Петренко.

По информации ФСБ, в ходе опроса подростков выяснилось, что они инициативно установили контакт с сотрудником украинских спецслужб, по указанию которого за денежное вознаграждение размещали на административных зданиях и жилых домах города листовки с призывами к прекращению специальной военной операции на Украине.