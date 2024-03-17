Три московских аэропорта ввели ограничения на прилет и вылет

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Сразу три московских аэропорта — Домодедово, Внуково и Жуковский — ввели ограничения на прилет и вылет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей аэропортов и Росавиации.

Отмечается, что ограничения были введены в целях обеспечения безопасности пассажиров.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что силы противовоздушной обороны уничтожили в Домодедово беспилотный летательный аппарат, летевший на столицу.

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов с 09:39 мск 17 марта на работу аэропортов Внуково, Домодедово и Жуковский введены ограничения», — говорится в сообщении Росавиации.