Треть россиян заходят в Сеть только со смартфонов

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В 2020 году почти 89,5 млн человек для выхода в интернет предпочитали использовать мобильные телефоны. Об этом рассказал главный аналитик Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Карен Казарян.

«Пандемия существенно изменила формат потребления контента в интернете. Аудитория мобильного интернета в России составила 73,1 % населения страны. Но мы определили еще одну интересную тенденцию: эксклюзивная аудитория мобильного интернета составляет 33,3 млн человек. Это говорит о том, что больше трети пользователей Сети используют исключительно гаджеты», – отметил Карен Казарян.+

Несмотря на значительный рост, по доле проникновения мобильного интернета в различных странах Россия на данный момент находится не в списках лидеров. В тройку входят ОАЭ (95,3 % населения страны), Южная Корея (95,2 %) и Норвегия (92,9 %), пишет ФедералПресс.

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