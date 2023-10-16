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Треть российских компаний выделят деньги на корпоративы

16 октября 2023 10:17
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Треть российских компаний выделят деньги на корпоративы

Почти 40 процентов российских компаний запланировали проведение корпоративов по случаю праздничных дат в 2024 году. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса аналитиков сервиса по поиску работы SuperJob.

При этом почти треть из них (32 процента) уже нашли деньги для реализации соответствующих мероприятий. В топ-5 поводов для проведения корпоративов представили бизнес-сообщества назвали 8 Марта, профессиональные праздники, день рождения компании и тимбилдинги (мероприятия, нацеленные на улучшение взаимодействия сотрудников и сплочение коллектива — прим. «Ленты.ру»). В свою очередь, отказались проводить корпоративы в следующем году лишь 22 процента компаний, а еще 39 процентов — затруднились с ответом, уточнили эксперты.

Доля российских предприятий, готовых провести корпоративы, выросла по сравнению с предыдущими годами. Так, на 2022-й средства для проведения подобных мероприятий предусматривали 22 процента компаний, а на 2023-й — 28 процентов. Пиковый же спрос на проведение корпоративов пришелся на 2019 год — тогда в бюджетах 36 процентов организаций были заложены деньги под эти цели, заключили аналитики.

 

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