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Традиционный венецианский карнавал пройдет в этом году полностью в формате онлайн

25 января 2021 09:16
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Традиционный венецианский карнавал пройдет в этом году полностью в формате онлайн

Традиционный венецианский карнавал пройдет в этом году полностью в формате онлайн.

Как сообщает итальянская газета "Нуова", из-за сложной ситуации с коронавирусом организаторы отменили главные события – Полет Ангела с колокольни на площади Святого Марка, а также все официальные шествия и балы-маскарады.

Для демонстрации костюмов, которые, помимо самой маски, предполагают историческое платье, сОзданы специальные "виртуальные комнаты". Кроме того, на канале "Теле-Венеция" будут демонстрировать специальные тематические программы, посвященные карнавальной традиции и истории Венеции. Платформа сможет принимать до 100 тысяч пользователей в день, уверяют организаторы, передает Радио Маяк.

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