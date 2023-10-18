Торговля Китая и РФ вышла на рекорд

141

В Пекине проходят российско-китайские переговоры с участием лидеров стран – Владимира Путина и Си Цзиньпина.

Стороны обсудят как двустороннее сотрудничество, так и международную повестку. Перед началом встречи главы обоих государств отметили успешное сотрудничество во всех сферах, в том числе торгово-экономической.

Председатель КНР Си Цзиньпин выразил уверенность в том, что заявленные цели по росту товарооборота будут достигнуты. Владимир Путин в свою очередь отметил, что планку уже преодолели.

"Вы только что упомянули о нашей задаче достичь 200 млрд долларов товарооборота в текущем году. Вот если посмотреть год к году, вчера вечером проанализировали, с сегодняшнего дня год назад: 200 млрд уже есть. А по календарному году эта планка точно будет преодолена", – сказал Владимир Путин.

Ранее президент РФ выступил на третьем международном форуме "Один пояс – один путь", который в эти дни проходит в Пекине. Российский лидер отметил, что выдвинутая председателем КНР инициатива – полностью соответствует заявленным целям и принципам построения деловых связей, основанных на равноправном партнёрстве и взаимном уважении интересов всех участников, пишет Смотрим.