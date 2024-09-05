Торговавшие билетами в театры России через сайты-двойники получили сроки

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В Москве суд вынес приговор четверым участникам преступной группы, торговавшей через сайты-двойники билетами в театры столицы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.

Подсудимые получили от 4,5 до 7,5 года лишения свободы со штрафом от 400 до 600 тысяч рублей.

Суд установил, что аферисты незаконно использовали товарные знаки Большого, Малого и Мариинского театров, Государственного театра Наций, Российского государственного академического молодежного театра, Московской государственной консерватории имени Чайковского и Международного культурного центра «Спасская башня». Они продавали билеты на культурно-массовые мероприятия, проходившие в Москве, по завышенным ценам.