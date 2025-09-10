Я нашел ошибку
В Самаре полицейская, обвиняемая в организации незаконной миграции, оставлена под стражей
Жигулевец угнал мотоцикл стоимостью 110 тысяч рублей
Рособрнадзор: большинство детей мигрантов не будут зачислены в российские школы
Россия отказалась от культурного сотрудничества с Украиной
Форум приемных семей «Семья – это вместе по-разному» во второй раз прошел в Самаре
За лето в России пропали более 250 детей
51% самарцев против единой спортивной формы в школах
В Самаре утром 10 сентября стояли трамваи на улице Ново-Садовой
Токио закрыл все шесть японских центров в России

10 сентября 2025 10:18
Токио закрыл все шесть японских центров в России

Токио закрывает все шесть центров по техническому содействию проводимым в России реформам, заявил генеральный секретарь японского правительства Ёсимаса Хаяси, пишет РИА Новости.

"На фоне изменений ситуации внутри Российской Федерации и российско-японских отношений принято решение о завершении бизнеса (работы центров по техническому содействию. — Прим. ред.)", — отметил он.

В январе правительство России опубликовало распоряжение о прекращении применения меморандумов между двумя странами о создании и деятельности японских центров по техническому содействию проводимым в России реформам. Речь идет о документах, подписанных 5 сентября 2000 года в Токио и 29 июня 2003-го — во Владивостоке.

"Японский центр был учрежден в 1994 году с целью оказания технической поддержки социально-экономическим реформам в России и до настоящего времени вносил вклад в углубление японо-российских отношений через такие мероприятия, как соответствующие курсы, пятидневные курсы японского языка, бизнес-матчинг и другие", — добавил Хаяси.

По словам генсека, японский центр в полной мере выполнил свою историческую роль, а о закрытии Москву официально уведомили по дипломатическим каналам.

"Следует отметить, что при принятии решения о закрытии важным фактором также стало одностороннее решение российского правительства в январе текущего года прекратить применение соответствующего меморандума. В связи с этим решением, а также последующим отсутствием конструктивного взаимодействия со стороны России, при уведомлении о закрытии мы вновь выразили российской стороне сожаление", — добавил Хаяси.

Журналист газеты "Хоккайдо синбун" также спросил генсека правительства о проверках в японском центре во Владивостоке в августе.

"Мы осведомлены о том, что 30 июля и 26 августа сотрудники министерства внутренних дел России посетили японский центр во Владивостоке и провели проверки, включая опрос сотрудников. Правительство настоятельно призывает российскую сторону обеспечить физическую безопасность сотрудников центра и предпринимает необходимые меры для реагирования на ситуацию", — ответил Хаяси.

Япония приняла несколько пакетов санкций против России из-за ситуации на Украине. В ответ 21 марта 2022 года Москва объявила об отказе от ведения переговоров с Токио по мирному договору, прекращении безвизовых поездок японцев на южные Курильские острова и выходе из диалога с ней о налаживании совместной хозяйственной деятельности на этой территории.

