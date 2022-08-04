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Теперь материнский капитал можно тратить и на оплату частных детсадов

4 августа 2022 11:59
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Теперь материнский капитал можно тратить и на оплату частных детсадов

Теперь материнский капитал можно тратить и на оплату частных детсадов, открытых индивидуальными предпринимателями. Такой закон подписал президент России Владимир Путин.

В законе прописана "возможность направлять средства материнского капитала на оплату услуг дошкольного образования, оказываемых индивидуальными предпринимателями с лицензией на образовательную деятельность", говорилось в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее маткапиталом можно было оплачивать услуги организации-детсада, но не лицензированного ИП. Напомним, с 2020 года маткапитал выдается при рождении первого ребенка. С 1 февраля 2022 года его размер на первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей, на второго - 693,1 тыс. рублей, если семья не получала выплаты на первого малыша, пишет РГ.

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