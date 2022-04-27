Тенденция перехода с импортных вин на российские наблюдается в ресторанах Москвы

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На этом фоне у отечественных производителей – при условии сохранения нынешних цен – есть все шансы оттеснить вина Нового света и Италии, – заявил РИА Новости омбудсмен в сфере ресторанного рынка Москвы Сергей Миронов.

Так, ряд сетей уже подписали договор на поставку качественного российского шампанского, сделанного традиционным методом. Некоторые заведения постепенно переходят на российское вино, а часть поставщиков алкоголя перешла на систему предоплаты.

В ряде других ресторанов при этом отметили, что их винная карта, которая в основном представлена винами Нового света, претерпела изменения, и цены увеличились на 10%. Но на российских производителей вина эти рестораны переходить не планирует.