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Телефонных мошенников будут отслеживать по данным биометрии

4 февраля 2025 09:49
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телефонных мошенников будут отслеживать по данным биометрии

Правительство России намерено создать платформу для сбора и хранения векторов голосов подозреваемых в мошенничестве людей. Это следует из подготовленного Минцифры пакета поправок, с которым ознакомился "Коммерсант".

Для борьбы с мошенниками предполагается хранить и сравнивать векторы – уникальное числовое представление каких-либо данных, включая текст, изображение или звук, полученное благодаря математическому преобразованию. Анализ векторов позволит говорить о сходстве и различии изначальных данных. Считается, что вектор голоса нельзя соотнести с конкретным человеком, однако эксперты по кибербезопасности думают иначе.

Предполагается, что системы искусственного интеллекта мобильных операторов смогут анализировать содержание звонков по используемым мошенниками ключевым словам, а также соотносить голос предполагаемого злоумышленниками с хранящимся в базе вектором.

Согласие на обработку данных личностей, совершивших аферу при помощи средств связи, не требуется, уточняется в документе. В саму базу будут заноситься голоса людей, ранее попадавших в поле зрения органов.

Теги: Мошенники

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