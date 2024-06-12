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Студенческие стройотряды открыли сезон в 82 регионах России
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Студенческие стройотряды открыли сезон в 82 регионах России

12 июня 2024 17:10
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Студенческие стройотряды открыли сезон в 82 регионах России

Российские студенческие отряды открыли летний трудовой сезон 12 июня в 82 регионах РФ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

"Стало хорошей традицией 12 июня, в День России, давать официальный старт трудовому сезону студенческих отрядов по всей стране", – цитирует пресс-служба председателя правления Российских студенческих отрядов Михаила Киселева.

В составе отрядов будут работать сотни тысяч студентов и подростков. По словам первого заместителя председателя комитета Госдумы по молодежной политике, учащиеся едут не только ради получения трудового опыта и денег. "Для молодых людей также важны дружба, романтика, возможность… проявить себя", – отметил Киселев.

Студентов трудоустроят в ведущие компании и госкорпорации России. Речь идет об объектах "Газпрома", "Россети", "Росатама" и "Оргэнергостроя".

Ранее стало известно, что в транспортном грузовом корабле "Прогресс МС-27" на МКС отправился флаг Российских студенческих отрядов. В конце сентября он вернется на Землю и займет почетное место в музее РСО, пишет Смотрим. 

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