Стая медведей пыталась прорваться в военный санаторий на Камчатке

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На Камчатке в ночь на 8 сентября камера видеонаблюдения военного санатория "Паратунка" зафиксировала, как к проходной подошли четыре крупных медведя.

Судя по видеокадрам, которые публикует Telegram-канал "Новости Камчатки / 41 регион", они явно стремились проникнуть на закрытую территорию, однако им это сделать не удалось.

Автор ролика отметил, что косолапые появляются у санатория уже не в первый раз.

Этим летом и в начале осени практически каждый день с Камчатки приходят сообщения о "визитах" медведей в населенные пункты. Некоторые люди пишут в соцсетях и признаются журналистам, что уже боятся выходить на улицу, пишет Смотрим.