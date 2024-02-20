Стартовал региональный этап конкурса "100 лучших товаров России"

177

1 Номинации конкурса:

- продукция (продовольственные товары, промышленные товары для населения, продукция производственно-технического назначения);

- изделия народных и художественных промыслов;

- услуги.

2 Сроки проведения конкурса:

- подача заявок и всех конкурсных материалов до 5 июня 2024 г.

- подведение итогов регионального этапа конкурса до 26 июня 2024 г.

- подведение окончательных итогов конкурса исполнительной Дирекцией Программы (г. Москва) до 01 декабря 2024 г.

3 Стоимость участия в конкурсе:

- на региональном уровне 4992 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 20%)

- на федеральном уровне информацию вы можете получить на сайте Программы http://www.100best.ru

4 Рекламная компания товаров – победителей конкурса:

- каталог «100 лучших товаров России», который будет рассылаться всем участникам Конкурса, Региональным комиссиям по качеству, ФБУ ЦСМ, административным структурам в регионах, ведомствам и другим заинтересованным организациям, предприятиям – финалистам Программы «100 лучших товаров России» 2024 года., на российские выставки и презентации;

- размещение информационного модуля предприятия – финалиста в интернет – сайте ( www.100 best.ru );

- консолидированные стенды на российских выставках;

- пресс – конференции, презентации, организация публикаций в прессе и телевизионных передач, размещение информационно – рекламных роликов на телевидении, издание бюллетеня Программы «100 ЛУЧШИХ ТОВАРОВ РОССИИ» и т.д.