Стало известно, где приземлятся российские космонавты после рейса на Луну

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Госкорпорация "Роскосмос" выбрала место посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов к Луне, говорится в документации госкорпорации, опубликованной на сайте госзакупок.

"На этапе эскизного проектирования по результатам рекогносцировочных работ для штатного района посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного комплекса определен район номер восемь "Оренбург", расположенный в 64,5 километрах к юго-востоку от города Оренбург с координатами 51 градус 28 минут 57 секунд северной широты, 55 градусов 52 минуты 38 секунд восточной долготы с радиусом восемь километров", - говорится в материалах.

Место находится в Беляевском районе Оренбургской области. В радиусе восьми километров от этой точки населенных пунктов нет. Ближайшими населенными пунктами являются села Старицкое, Цветочное и Крючковка.

Район предназначен для посадки возвращаемого аппарата корабля "Орел" при возвращении от Луны и с околоземной орбиты, пишет РИА Новости.