Я нашел ошибку
Главные новости:
Один пострадавший находится в реанимации.
Пятеро подростков погибли в ДТП в Ростовской области 
Испытания должны начаться приблизительно в 10:30 мск, данные о них поступят на Землю спустя несколько часов.
NASA : Первые летные испытания вертолета на Марсе намечен на 19 апреля
В Ставропольском районе Лада Приора перевернулась в кювет
В Ставропольском районе Лада Приора перевернулась в кювет
В Самарской области пьяный водитель не смог скрыться от полицейских
В Самарской области пьяный водитель не смог скрыться от полицейских
Снова 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Снова 15 человек умерли от коронавируса в Самарской области
Россияне получат аккаунт на Госуслугах при рождении
Россияне получат аккаунт на Госуслугах при рождении
Житель Самарской области похитил с банковской карты более 76 000 рублей
Житель Самарской области похитил с банковской карты более 76 000 рублей
Игорь Осинькин: Тяжелый матч получился, несмотря на счет
Игорь Осинькин: Тяжелый матч получился, несмотря на счет
Наверх
Самара  +19 °C, Тольятти  +18 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 75.55
-1.43
EUR 90.46
-1.77
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Бизнес
IT и Коммуникации
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Транспорт
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоялся спецрейд «Тонировка»
На самарской набережной моют пешеходные дорожки
Пятый, юбилейный Волгафест-2021 пройдет с 7 по 20 июня на 2-й очереди набережной
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные

Стало известно, где приземлятся российские космонавты после рейса на Луну

18 апреля 2021 11:24
170
Стало известно, где приземлятся российские космонавты после рейса на Луну

Госкорпорация "Роскосмос" выбрала место посадки российского перспективного пилотируемого корабля "Орел" после полетов к Луне, говорится в документации госкорпорации, опубликованной на сайте госзакупок.

"На этапе эскизного проектирования по результатам рекогносцировочных работ для штатного района посадки и первичного обслуживания возвращаемого аппарата пилотируемого транспортного комплекса определен район номер восемь "Оренбург", расположенный в 64,5 километрах к юго-востоку от города Оренбург с координатами 51 градус 28 минут 57 секунд северной широты, 55 градусов 52 минуты 38 секунд восточной долготы с радиусом восемь километров", - говорится в материалах.

Место находится в Беляевском районе Оренбургской области. В радиусе восьми километров от этой точки населенных пунктов нет. Ближайшими населенными пунктами являются села Старицкое, Цветочное и Крючковка.

Район предназначен для посадки возвращаемого аппарата корабля "Орел" при возвращении от Луны и с околоземной орбиты, пишет РИА Новости.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
17 апреля 2021  13:34
Во всех внутригородских районах Самары 17 апреля проходит очередной субботник
Благоустройство
474
Сегодня днем на территории стадиона
17 апреля 2021  13:10
Сегодня днем на территории стадиона "Солидарность Арена" можно привиться от коронавируса
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
525
В Самарской области продолжается традиционная генеральная уборка дворов и общественных пространств
17 апреля 2021  12:55
В Самарской области продолжается традиционная генеральная уборка
Благоустройство
526
Стали известны цены на билеты в навигацию-2021 в Самаре
17 апреля 2021  12:46
Стали известны цены на билеты в навигацию-2021 в Самаре
Транспорт
612
Николай Ренц вступит в должность главы города Тольятти не раньше 28 апреля
17 апреля 2021  11:15
Николай Ренц вступит в должность главы города Тольятти не раньше 28 апреля
Новости Тольятти
458
Весь список