СРЗП требует ввести в России налог на роскошь

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Председатель партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предлагает ввести в России специальный налог на роскошь.

«По нашему мнению, высокие налоги должны платить владельцы дорогостоящей недвижимости, яхт, самолётов, вертолётов, роскошных автомобилей, а максимальная ставка должна составить 4% от их стоимости», – прокомментировал внесение законопроекта в Госдуму лидер СРЗП.

«К огромному сожалению, в России сохраняется высокий уровень социального неравенства, и большинству жителей нашей страны очень трудно. Да, есть те, у кого с деньгами всё в порядке, но их меньшинство, а вот более трети граждан получают около 25 тысяч рублей в месяц. В состоянии глубокой нищеты живут 20 млн жителей страны. У них зарплата часто даже ниже прожиточного минимума, и их положение постоянно ухудшается из-за роста цен на продукты питания и товары первой необходимости», – констатировал Сергей Миронов.

«Глядя на это, естественно, возникает вопрос перераспределения прибыли. Налоги для сверхбогатых существуют во многих странах мира, и там это позволяет реализовывать самые разные социальные программы поддержки людей с низкими доходами», – констатировал лидер СРЗП.

Сергей Миронов напомнил, что о введении налога на роскошь говорится в Программе партии «Справедливая Россия – За правду». «И мы настаиваем на этом с момента образования СРЗП, то есть с 2006 года, потому что отчётливо видим, что каждый год разрыв между самыми богатыми и самыми бедными жителями нашей страны только увеличивается», – отметил парламентарий.

«Убеждён, что введение налога на роскошь позволит заложить основу для справедливого перераспределения средств в России. Это снизит уровень социального расслоения в обществе, которое, как известно, приводит к серьёзным социальным конфликтам. Полученные миллиарды станут источником решения многочисленных социальных проблем незащищённых групп населения, причём отмечу, что в сравнении с другими странами мы предлагаем не самый жёсткий вариант», – добавил он.

«И ещё об одном очень важном аспекте. Он экономический. Введение налога на роскошь и перераспределение полученных средств между гражданами с низкими доходами позволит государству простимулировать спрос на товары первой необходимости. Это положительно скажется на уровне отечественного производства. В итоге выиграют все: люди с низкими доходами, российская промышленность, через некоторое время – российский бюджет, и это означает, что налог на сверхдоходы может стать эффективным инструментом развития всей страны», – заключил Сергей Миронов.