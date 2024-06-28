Срок аборта предлагают сократить с 12 до 9 недель

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Комитет Государственной думы по охране здоровья рекомендует министерству здравоохранения проработать вопрос о сокращении срока искусственного прерывания беременности по желанию женщины с 12 до 9 недель.

Помимо этого, Минздраву предложено подготовить изменения в законодательство, в соответствии с которыми социальным показанием к проведению аборта будет являться наступившая в результате изнасилования беременность.

В рекомендациях также говорится, что российскому правительству необходимо обеспечить повышение доступности медико-социальной помощи для беременных вне зависимости от места проживания, пишут РИА Новости. Рекомендации подготовлены по результатам круглого стола, они отражают точку зрения его участников.