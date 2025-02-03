спасатели завершили работу на месте взрыва в ЖК "Алые паруса"

147

Спасатели и пожарные завершили работу на месте взрыва в ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"В настоящее время на месте происшествия завершили работу спасатели и пожарные. Они покинули место взрыва. Также улетел вертолет", - сказал собеседник агентства, не уточнив, забрал ли он пострадавших или нет.

На территорию ЖК ограничен доступ, допускают только жильцов и сотрудников оперативных служб. При этом в дом жильцы зайти пока не могут.

Хлопок произошел в холле ЖК "Алые паруса" на северо-западе Москвы, сообщили ТАСС в оперативных службах. По последним данным, в результате погиб один человек, четверо пострадали. Следственный комитет возбудил уголовное дело.