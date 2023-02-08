Спасатели разобрали половину завалов на месте взрыва дома в Тульской области

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Спасатели МЧС России всю ночь разбирали завалы на месте взрыва пятиэтажного дома в Тульской области. В результате, как 8 февраля сообщили в пресс-службе ведомства, удалось разобрать половину завалов.

«Спасатели МЧС России продолжают проведение поиска пострадавших, разбор завалов и проведение восстановительных работ в городе Ефремове Тульской области. К утру разобрано 40 кубометров завалов из 80 кубометров», — цитирует ТАСС пресс-службу МЧС.

Сейчас на месте также работают психологи, они оказывают помощь местным жителям.

Взрыв газа в пятиэтажном доме произошел 7 февраля. Это привело к обрушению здания. Всего было разрушено восемь квартир. По словам очевидцев, обрушился четвертый подъезд.

По последним данным, в результате происшествия пять человек погибли, еще трое были госпитализированы. Спасателям МЧС удалось спасти из-под завалов семерых.

По информации экстренных служб, вероятной причиной взрыва стала неисправность газового оборудования. По факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»).

Власти Ефремова ввели режим ЧС в городе, пишут "Известия".