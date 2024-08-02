Совет Федерации одобрил закон о запрете треш-стримов

122

Совет Федерации в пятницу, 2 августа, одобрил пакет законов, определяющих в российском законодательстве понятие треш-стрима и наказание за их распространение, пишут "Известия".

30 июля пакет законов о запрете треш-стримов приняли во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы на пленарном заседании. Ко второму чтению авторы уточнили формулировку, характеризующую «треш-стрим». Им будет считаться информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу и содержащая признаки противоправных действий, а также распространяемая из низменных побуждений.

Отмечается, что меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим треш-стримы, будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Закон вводит административную ответственность за распространение подобных трансляций в интернете, если эти действия не имеют признаков уголовного преступления. За данное правонарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Также предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления подобных материалов. Однако есть и исключения, среди них — контент, который имеет отношение к науке или искусству, а также используемый в образовательных целях.

Кроме того, публичное совершение преступления будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Наказание за действия, часто встречающиеся в треш-стримах, такие как убийство или угроза убийством, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, похищение, истязание, побои и использование рабского труда, будет ужесточено.