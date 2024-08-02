Совет Федерации одобрил закон о запрете треш-стримов

Я нашел ошибку
Главные новости:
При этом ремонт теплосети по ул. Коммунистической продолжается.
Энергетики «Т Плюс» возобновили подачу горячего водоснабжения на ул. Коммунистической в Сызрани
В этом году по программе «Формирование комфортной городской среды» обновляют 47 дворов во всех районах Самары.
В Ленинском районе Самары в этом году благоустраивают 15 дворов
Жителей просят при необходимости сделать запас воды.
«РКС-Самара»: ремонтно-профилактические работы на неделю
Новые автобусы уже курсируют в 5 городах и 13 районах региона.
174 новых автобуса прибыли в Самарскую область в этом году
В основу легли 34 показателя, которые демонстрируют работу фонда с бизнес-сообществом по действующим финансовым продуктам.
Гарантийный фонд Самарской области вошел в число самых эффективных в стране
Не поджигайте сухую траву на полях или полянах в лесу. Если вы увидите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, чем опасны палы.
С 3 по 6 августа местами в Самарской области ожидается высокая пожароопасность лесов 4 класс
К праздничной дате Общество «Знание» и Государственный фонд «Защитники Отечества» в рамках совместного проекта провели сразу несколько мероприятий трека Знание.Герои в Самаре и Тольятти.
В Самарской области лекторы Общества «Знание» рассказали школьникам о подвигах десантников
Адрес пункта отбора: г. Самара, ул. Ленинская д. 147
В Самарской области выплата контрактникам СВО выросла до 1,2 млн рублей
Наверх
Самара  +21 °C, Тольятти  +22 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 85.78
-0.33
EUR 92.85
-0.66
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
В Кинель-Черкассах со 2 по 4 августа пройдет фестиваль «Ратное дело»
Мероприятия Музея-галереи «Заварка» 2-4 августа
В Самаре пройдет IX городской фестиваль песен Владимира Высоцкого «Волга песни слышала…»
Весь список
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив новостей
Август 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031
  • Персональные данные

Совет Федерации одобрил закон о запрете треш-стримов

2 августа 2024 13:57
122
Совет Федерации одобрил закон о запрете треш-стримов

Совет Федерации в пятницу, 2 августа, одобрил пакет законов, определяющих в российском законодательстве понятие треш-стрима и наказание за их распространение, пишут "Известия".

30 июля пакет законов о запрете треш-стримов приняли во втором и третьем чтениях депутаты Госдумы на пленарном заседании. Ко второму чтению авторы уточнили формулировку, характеризующую «треш-стрим». Им будет считаться информация, оскорбляющая человеческое достоинство и общественную нравственность, выражающая явное неуважение к обществу и содержащая признаки противоправных действий, а также распространяемая из низменных побуждений.

Отмечается, что меры по ограничению доступа к информационным ресурсам, распространяющим треш-стримы, будут приниматься Роскомнадзором по требованию Генпрокуратуры.

Закон вводит административную ответственность за распространение подобных трансляций в интернете, если эти действия не имеют признаков уголовного преступления. За данное правонарушение предусмотрены штрафы: для граждан — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для должностных лиц — от 100 тыс. до 200 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Также предусмотрена конфискация оборудования, использованного для изготовления подобных материалов. Однако есть и исключения, среди них — контент, который имеет отношение к науке или искусству, а также используемый в образовательных целях.

Кроме того, публичное совершение преступления будет рассматриваться как отягчающее обстоятельство. Наказание за действия, часто встречающиеся в треш-стримах, такие как убийство или угроза убийством, причинение вреда здоровью различной степени тяжести, похищение, истязание, побои и использование рабского труда, будет ужесточено.

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Самарская область – сейчас один из лидеров развития гидромелиорации в России.
2 августа 2024  14:21
В Самарской области запустили в тестовом режиме новый участок оросительной системы
123
Вячеслав Федорищев обратился к десантникам и ветеранам Самарской области по случаю Дня ВДВ
2 августа 2024  10:24
Вячеслав Федорищев обратился к десантникам и ветеранам Самарской области по случаю Дня ВДВ
212
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1 августа 2024  13:59
Глава региона Вячеслав Федорищев провел совещание с участием замглавкома Сухопутными войсками РФ Александра Матовникова
1167
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
1 августа 2024  11:38
В Самаре на улице Елизарова идет приемка основных работ, выполненных подрядчиком
446
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
1 августа 2024  11:19
Михаил Смирнов возглавил правительство Самарской области
389
Весь список