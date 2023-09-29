Снизить цены на топливо на АЗС поручил вице-премьер РФ Александр Новак

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Снизить цены на топливо на АЗС, а также привести цены в мелком опте к уровню крупного с учетом транспортных расходов поручил вице-премьер РФ Александр Новак на совещании с представителями нефтяных компаний. Об этом сообщил кабмин.

В заявлении отдельно указывается, что снижение цен в рознице должно произойти в ближайшее время, до достижения баланса спроса и предложения на внутреннем рынке объем биржевой реализации снижать нельзя.

Если ситуация с ценами не изменится, будут приняты жесткие регуляторные меры, сопоставимые с действующими на рынке удобрений, пригрозил Новак.

Чиновник поручил ФТС и ФНС контролировать исполнение запрета на экспорт бензина и дизеля. Серый экспорт будет наказываться в административном и экономическом порядке, пишет Смотрим.