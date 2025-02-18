СМИ: торговцев контрафактным табаком будут выгонять с рынка

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Нелегальных продавцов табачной продукции могут начать выгонять с рынка. Соответствующую реформу уже активно обсуждают в правительстве России, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники.

По данным издания, на прошлой неделе в правительстве прошло совещание об ужесточении контроля табака, сигарет и вейпов. Так, к 3 марта заинтересованные ведомства, включая Минэкономразвития и Минфин, должны представить новую концепцию регулирования табачного рынка. На обсуждении два варианта: лицензирование продавцов по аналогии с алкогольным рынком и введение для них реестра разрешений. Одновременно с этим обсуждается вероятность ужесточения наказаний за нарушения.