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СМИ: Сотрудников администрации президента РФ попросили избавиться от iPhone

20 марта 2023 09:13
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СМИ: Сотрудников администрации президента РФ попросили избавиться от iPhone

Чиновникам из внутриполитического блока администрации президента (АП) РФ было предложено до конца марта заменить свои iPhone на смартфоны других производителей. Как сообщает "Ъ", эта информация была передана чиновникам еще в начале месяца. По словам одного из источников издания, возможно, руководство АП даже закупит новые безопасные устройства для своих сотрудников, чтобы облегчить им переход на другие марки. Также сообщается, что сотрудники региональных отделений также получат аналогичные рекомендации.

По данным источников, требование заменить iPhone связано с соображениями безопасности, так как, по их мнению, эти гаджеты являются более уязвимыми к хакерским атакам и шпионажу по сравнению с другими смартфонами. Один из собеседников также добавил, что сотрудникам АП рекомендовали приобрести телефоны с операционными системами Android, китайскими аналогами или российской ОС "Аврора", разработанной компанией "Открытая мобильная платформа", дочерней компанией ПАО "Ростелеком", пишет МК.

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