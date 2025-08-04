Скончался советский режиссер Эльдар Шенгелая

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В возрасте 92 лет ушел из жизни выдающийся советский и грузинский кинорежиссер, народный артист СССР Эльдар Шенгелая. О его смерти сообщил фонд Нато Вачнадзе.

«В Грузии на 93-м году жизни умер народный артист СССР, кинорежиссер Эльдар Шенгелая», — пишет ТАСС со ссылкой на фонд. Причина смерти режиссера пока не раскрывается.

Эльдар Шенгелая снимал фильмы с конца 1950-х годов. Он прославился картинами «Белый караван», «Необыкновенная выставка» и «Чудаки». Его работы получили признание не только в СССР, но и за рубежом. За заслуги в области искусства Шенгелая был удостоен звания народного артиста СССР и награжден многочисленными государственными премиями.