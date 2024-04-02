СК РФ будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане

134

Следственный комитет (СК) РФ во вторник, 2 апреля, сообщил, что будет расследовать атаку беспилотников в Татарстане, в результате которой есть пострадавшие, пишут "Известия". Соответствующее сообщение ведомство опубликовало в своем официальном Telegram-канале.

«Следователи СК России будут расследовать факты обстрелов ВФУ территорий Белгородской области, Республики Татарстан и Донецка. Атака беспилотных летательных аппаратов произошла в Татарстане, в результате есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Власти Татарстана во вторник, 2 апреля, сообщили об атаке беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) предприятий в Елабуге и Нижнекамске. Стало известно, что пострадали семь человек, атака не вызвала серьезных разрушений зданий, работа предприятий не была нарушена.