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Ситуация в хлебопекарной отрасли может привести к ее разорению

7 декабря 2022 15:29
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Ситуация в хлебопекарной отрасли может привести к ее разорению

Ограничение розничной наценки на хлеб при резком росте себестоимости и подорожании ингредиентов у производителей и отсутствии государственной поддержки может привести к разорению хлебопекарной отрасли. Об этом в интервью РБК заявил владелец крупнейшего в России булочно-кондитерского холдинга «Коломенский» Алексей Тулупов. При росте цен на муку на 20% хлеб должен дорожать на 6%

Основное сырье в себестоимости хлеба и хлебной продукции — мука, напоминает Тулупов: на ее долю приходится 25% затрат на производство. Стоимость муки в России на данный момент «более или менее стабильна», отмечает собеседник РБК, но дорожать могут другие ингредиенты, например кондитерские жиры, какао.

«Время от времени, когда что-то из ингредиентов резко дорожает, [власти] просят нас не поднимать цены. Но нельзя сказать, что это сверхмаржинальный рынок. Если завтра мука подорожает на 20%, а цены поднимать запретят, то все разорятся. Просто хлеба не будет ни за какие деньги», — предупреждает Тулупов.

Увеличение цен на муку на 20% означает рост себестоимости хлеба на 6%, приводит пример владелец «Коломенского». У самого холдинга, по словам его владельца, есть запас прочности, но этого нельзя сказать обо всех производителях: «Мы можем себе позволить какое-то время не повышать цены, — отмечает бизнесмен. — Но у кого нет этого запаса в 6%, те просто вымрут, и от этого станет хуже всем. Государство на такие глупости не пойдет, я в это верю».

В прошлом и в этом году при повышении цен государство предоставляло субсидии производителям, которые не подняли цены, напоминает Тулупов: «Это был не запрет, но взаимовыгодный обмен».

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