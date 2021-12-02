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Ситуация со штаммом – омикроном может повлиять на туристические потоки, заявила глава Ростуризма Зарина Догузова. Пока, по ее словам, никаких ограничений по поездкам по популярным направлениям – в Турцию и Египет – в России не вводилось.

«Надеюсь, этот штамм не приведёт к более тяжёлым последствиям для туристического сектора», – заявила Догузова.

При этом добавила, что туристам нужно внимательно оценивать ситуацию, учитывать рекомендации и «страховаться от возможного невыезда за рубеж», передает Радио Маяк.