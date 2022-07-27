Ситуация с возможностью транзита через Калининградскую область остается жизненно важной

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Ситуация с возможностью транзита через Калининградскую область остается по-прежнему жизненно важной, несмотря на то, что в регион через Литву уже прибыли первые вагоны с цементом. Это отметил 27 июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что он «не стал бы говорить такие громкие фразы» о том, что победа коллективного Запада уже не за горами, поскольку Литва все же пошла навстречу России.

«Ситуация вокруг Калининграда в связи с этими абсурдными санкциями для России является жизненно важной. Важно, что европейцы сами поняли, насколько это важно для России. Все это было достигнуто в процессе диалога. Это позитивный факт», — указал Песков.

Представитель Кремля также отметил, что предстоит проделать еще немалую работу, однако кризисная ситуация уже разблокирована. По его словам, это говорит о том, что иногда даже во время «антироссийской истерики ростки здравого смысла все же встречаются».

26 июля губернатор Калининградской области Антон Алиханов сообщил, что первый поезд с цементом прибыл в Калининград через Литву после решения Евросоюза по санкциям. Алиханов отметил, что это снимет определенную напряженность, которая была на рынке стройматериалов, пишут "Известия".