Силы ПВО за ночь уничтожили 47 беспилотников над регионами России

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Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 47 украинских беспилотников над регионами России. Об этом 29 ноября сообщило Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.

Уточняется, что 29 беспилотников были перехвачены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Крым, пишут "Известия".