Силы ПВО за ночь уничтожили 47 беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 47 украинских беспилотников над регионами России. Об этом 29 ноября сообщило Минобороны России.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА)», — проинформировала пресс-служба в Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что 29 беспилотников были перехвачены над территорией Ростовской области, восемь — над территорией Краснодарского края, по три — над территориями Белгородской, Брянской и Воронежской областей и один — над территорией Республики Крым, пишут "Известия".