Си Цзиньпин примет участие в торжествах к 80-летию Победы

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Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение посетить торжества по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве 9 мая. Об этом посол России в Китае Игорь Моргулов рассказал телеканалу "Россия 24".

По словам посла, в 2025 году первый контакт между главами РФ и Китая уже состоялся.

"Это тоже такая добрая традиция в наших отношениях. Председатель КНР Си Цзиньпин принял приглашение принять участие 9 мая в Москве в торжествах по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", — сказал Моргулов.

Он также рассказал, что председатель КНР пригласил президента РФ Владимира Путина в Китай на торжества, которые планируются в начале сентября по случаю 80-летия победы китайского народа в войне сопротивления японским захватчикам, пишет Смотрим.