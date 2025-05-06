Штрафы за отказ от отработки для медиков-бюджетников могут вырасти в три раза

Выпускники медицинских вузов, которые отучились на бюджете, будут обязаны отрабатывать три года в государственных больницах и поликлиниках. В новой версии соответствующего проекта закона предлагается увеличить штрафы за отказ от отработки втрое – до суммы, в три раза превышающей расходы на обучение медика, расторгнувшего договор с медицинским учреждением. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на текст законопроекта.
Руководитель Федерального проекта "ЗдравКонтроль", член Общественной палаты РФ Евгений Мартынов в программе "Наше время":
"В данном законопроекте не вижу никаких минусов. Мне кажутся странными комментарии некоторых экспертов. Вы просто сами вдумайтесь, они используют формулировку: "Выпускник вынужден потом отрабатывать 3 года в государственных медицинских организациях". Но мы же понимаем, что дети учатся за счет бюджета, то есть за наш с вами счет. Получается, у выпускника есть отличная возможность пойти работать по профессии, о которой он мечтал, столько лет учился. И поэтому, мне кажется, возникает вопрос не о твердости или не о жесткости мер, а о том, насколько вообще выпускник готов работать в данной сфере, ради которой он так долго учился.
На мой взгляд, это такая дополнительная заградительная мера. Или вот эти штрафы, о которых говорится. Я не знаю, насколько уместно говорить о трехкратном увеличении – 300% выплачивать. Это, наверное, вопрос больше к экономистам. Но, на мой взгляд, у этого законопроекта есть определенные плюсы, потому что мы видим через систему медицинских чатов проекта "ЗдравКонтроль", что те, кто выпускается, не всегда доходят до государственных медорганизаций. Выпуск гораздо больше, чем то количество врачей, которых мы потом видим в государственной системе здравоохранения".