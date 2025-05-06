Штрафы за отказ от отработки для медиков-бюджетников могут вырасти в три раза

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Выпускники медицинских вузов, которые отучились на бюджете, будут обязаны отрабатывать три года в государственных больницах и поликлиниках. В новой версии соответствующего проекта закона предлагается увеличить штрафы за отказ от отработки втрое – до суммы, в три раза превышающей расходы на обучение медика, расторгнувшего договор с медицинским учреждением. Об этом сообщает "РГ" со ссылкой на текст законопроекта.

Руководитель Федерального проекта "ЗдравКонтроль", член Общественной палаты РФ Евгений Мартынов в программе "Наше время":