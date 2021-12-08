Школьники района в Якутии перешли на дистанционку из-за мороза ниже 55 градусов

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Все школьники Оймяконского района в Якутии отправлены на дистанционное обучение, в населенных пунктах температура колеблется от минус 55 градусов Цельсия и ниже. Об этом сообщает ТАСС. В селе Оймякон сейчас минус 59 градусов.

На право называться самой холодной точкой северного полушария Земли претендуют два населенных пункта Якутии – Верхоянск и Оймякон, там фиксировались температуры ниже минус 67 градусов.

Село Оймякон входит в список населенных пунктов с самыми экстремальными условиями для жизни человека. Верхоянск – одно из самых холодных мест на Земле и самый холодный город в мире.