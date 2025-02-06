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Самообеспеченность РФ молочной продукцией составила 76%

6 февраля 2025 14:00
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Самообеспеченность РФ молочной продукцией составила 76%

Самообеспеченность РФ сырами, сливочным маслом и сухим молоком составляет максимум 76%, рассказала 6 февраля «Известиям» директор по развитию агропромышленного комплекса (АПК) и пищевой промышленности «Рексофт» Анастасия Вяликова.

Эксперт отметила, что в 2024 году объем реализации молока составил 56,2 тыс. т, что превышает показатели предыдущего года почти на 2 тыс. т.

«Рост потребления молочной продукции наблюдается как в России, так и на мировом рынке. Так, в течение прошлого года спрос на молочные изделия внутри страны увеличился на 4%, однако не все производители способны ответить на растущие запросы покупателей», — сказала Вяликова.

По ее словам, в 2024 году наблюдался значительный разрыв между растущим спросом и снижением темпов производства сырого молока, что стало следствием низких закупочных цен в 2023 году.

К 2030 году в стране планируется увеличение экспорта молочной продукции с $438 млн до $731 млн, чему будет способствовать увеличение потребления молока в мире, снижение объемов производства в странах Европы и Новой Зеландии, а также возможности для роста производства внутри страны. Уже в 2024 году экспорт показал существенный прирост: объем поставок увеличился на 6%, а их стоимость — на 19%. Основные категории-драйверы этого роста — сыры, мороженое, молоко и сливки.

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