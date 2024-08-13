с начала года в России предотвратили 110 терактов

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В сообщении Национального антитеррористического комитета сказано, что в текущем году в РФ предотвращено 110 терактов.

13 августа в столице под руководством председателя НАК, директора ФСБ РФ Александра Бортникова состоялось заседание комитета, в ходе которого были рассмотрены вопросы повышения готовности субъектов Российской Федерации "к отражению террористических посягательств".

Кроме того, во время заседания обсудили приоритетные задачи профилактики террористических угроз в условиях проведения СВО.

"С начала года предотвращено 110 терактов", – отметили в сообщении, подчеркнув, что в их подготовке принимали участие завербованные противником граждане, пишет Смотрим.