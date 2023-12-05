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С начала года добровольные пожарные спасли более 300 жизней

5 декабря 2023 10:00
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С начала года добровольные пожарные спасли более 300 жизней

Добровольные пожарные и спасатели с начала года более 64 тыс. раз приняли участие в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах, сохранили более 300 жизней.

5 декабря в России ежегодно отмечается День добровольца (волонтера).

В поздравлении, опубликованном на сайте МЧС, глава ведомства Александр Куренков заявил, что всего в нашей стране трудятся порядка 500 тыс. добровольных пожарных и спасателей, это более 37 тыс. подразделений. Они вносят весомый вклад в дело спасения и помощи людям.

"Только с начала этого года добровольцы участвовали более 64 тыс. раз в тушении пожаров и аварийно-спасательных работах. Ими спасено более 300 жизней", – сказал министр.

Он добавил, что в волонтерских организациях заложен колоссальный потенциал, и МЧС России принимает активное участие в развитии добровольческих объединений, оказывает комплексную информационную и методическую поддержку, помогает с техникой и снаряжением. Совместная работа, по его словам, приносит существенные результаты, пишет Смотрим.

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