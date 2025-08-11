Я нашел ошибку
Главные новости:
Подготовка к зиме: в Самаре прокуратура предостерегла управляющие компании
Подготовка к зиме: в Самаре прокуратура предостерегла управляющие компании
В Самаре на выборах в городскую думу зарегистрировано 185 кандидатов
В Самаре на выборах в городскую думу зарегистрировано 185 кандидатов
Аэропорт Курумоч временно закрыт ради безопасности
Аэропорт Курумоч временно закрыт ради безопасности
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В России в июле большинство социально значимых продуктов подешевело на 3,7%
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
В Самарской области завершилась Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка»
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Без прав влетел в столб: в Самаре в ДТП пострадали водитель и пассажиры
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest,
Более 10 000 тольяттинцев и гостей из десятков городов России посетили мультиспортивный фестиваль Bombbar Fest
Наверх
Самара  +13 °C, Тольятти  +14 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 79.78
0.4
EUR 92.88
0.22
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Благоустройство
Закон и порядок
Новости Тольятти
Строительство и Недвижимость
Муниципалитет
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Спорт
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Персоны (Архив-2012г)
Реклама на сайте
Контакты
Об агентстве
Мероприятия
Фестиваль ландшафтной поэзии "Слова и тропы" пройдет в Ширяево
15000 человек стали гостями Дня физкультурника в Самаре
Вячеслав Федорищев открыл первый Кубок губернатора Самарской области по хоккею
Весь список
  • Персональные данные

С 1 сентября увеличат выплаты для трех категорий пенсионеров

11 августа 2025 09:20
153
с 1 сентября увеличат выплаты для трех категорий пенсионеров

В Госдуме рассматривают законопроект о повышении пенсии для некоторых категорий пенсионеров. Среди них те, кто закончил свою трудовую деятельность в августе, а также инвалиды I группы и пожилые люди, достигшие 80 лет. Об этом 11 августа заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.

Пенсионер, которому более 80 лет, по словам Говырина, получит удвоенную фиксированную часть страховой пенсии.

«Ее базовый размер в 2025 году составляет 8907 рублей 70 копеек, а значит, пенсионер старше 80 лет получит 17 815 рублей 40 копеек только по этой части, без учета дополнительных выплат и районных коэффициентов», — процитировало слова депутата агентство ТАСС.

Отмечается, что если за пенсионером оформлен уход, то выплаты ему увеличатся на 1314 рублей, а при государственной пенсии — на 1377 рублей.

Инвалиды I группы также получат удвоенную страховую пенсию. Так, на одного нетрудоспособного члена семьи начисляется надбавка размером 2969 рублей 23 копейки, добавил Говырин.

А вот те, кто только собирается уходить на пенсию, могут получить надбавку только в том случае, если они не проиндексировали свою пенсию. Тогда можно получить выплаты со всеми ранее пропущенными индексациями, пишут "Известия".

Добавить комментарий

Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
11 августа 2025  11:17
Более 2 тысяч профессионалов и любителей спорта объединил ночной забег «Огни Самары»
151
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
11 августа 2025  11:00
Минпросвещения определило продолжительность нового учебного года
143
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
10 августа 2025  13:27
День физкультурника отметили на второй очереди на самарской набережной: ФОТО
500
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
10 августа 2025  13:18
В период с 10 по 14 августа местами в Самарской области сохранится высокая пожарная опасность лесов
412
Сегодня, 9 августа, в День физкультурника, в Самарской области работает Министр спорта РФ, Президент Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. 
9 августа 2025  14:58
Самарский губернатор и глава Минспорта России обсудили подготовку региона к форуму «Россия — спортивная держава»
1393
Весь список