с 1 сентября увеличат выплаты для трех категорий пенсионеров

В Госдуме рассматривают законопроект о повышении пенсии для некоторых категорий пенсионеров. Среди них те, кто закончил свою трудовую деятельность в августе, а также инвалиды I группы и пожилые люди, достигшие 80 лет. Об этом 11 августа заявил депутат Госдумы от фракции «Единая Россия» Алексей Говырин.

Пенсионер, которому более 80 лет, по словам Говырина, получит удвоенную фиксированную часть страховой пенсии.

«Ее базовый размер в 2025 году составляет 8907 рублей 70 копеек, а значит, пенсионер старше 80 лет получит 17 815 рублей 40 копеек только по этой части, без учета дополнительных выплат и районных коэффициентов», — процитировало слова депутата агентство ТАСС.

Отмечается, что если за пенсионером оформлен уход, то выплаты ему увеличатся на 1314 рублей, а при государственной пенсии — на 1377 рублей.

Инвалиды I группы также получат удвоенную страховую пенсию. Так, на одного нетрудоспособного члена семьи начисляется надбавка размером 2969 рублей 23 копейки, добавил Говырин.

А вот те, кто только собирается уходить на пенсию, могут получить надбавку только в том случае, если они не проиндексировали свою пенсию. Тогда можно получить выплаты со всеми ранее пропущенными индексациями, пишут "Известия".