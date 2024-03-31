С 1 апреля зарубежные права на управление автомобилем будут действовать один год

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С 1 апреля зарубежные права на управление автомобильным транспортом будут действовать в России в течение года или до получения водителем вида на жительство в РФ либо российского гражданства, соответствующие изменения в федеральный закон опубликованы на портале правовой информации.

"Иностранные национальные и международные водительские удостоверения... признаются недействительными для управления транспортными средствами на территории РФ по истечении одного года со дня вступления в силу настоящего федерального закона", - говорится в документе.

Согласно внесенным в постановление изменениям, получить российские водительские удостоверения иностранцы смогут в течение года без сдачи экзаменов, пишет РИА Новости.