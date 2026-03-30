с 1 апреля заработают новые правила оформления рассрочки

С 1 апреля в России вступают в силу новые правила оформления рассрочки, в том числе запрет на завышение цен при таком способе оплаты. Об этом 30 марта сообщила кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Лахтина.

«С 1 апреля <...> начинают действовать положения Закона о защите прав потребителей, в соответствии с которым продавцу запрещается устанавливать в отношении одного вида товаров, работ или услуг различные цены в зависимости от использования покупателями сервиса рассрочки, оплаты в рассрочку или через определенное время», — отметила она в беседе с «РИА Новости».

По словам эксперта, теперь продавцы не смогут увеличивать стоимость товаров, вводить дополнительные комиссии или навязывать услуги при оплате в рассрочку. Лахтина уточнила, что нововведения не распространяются на отдельные формы партнерского финансирования и договоры долевого строительства, поскольку они регулируются специальным законодательством.

Также вводится ограничение по сроку беспроцентной рассрочки: для договоров, заключенных с 1 апреля 2026 года, он составит не более шести месяцев, а с 2028 года — не более четырех месяцев. Кроме того, предоставлять рассрочку смогут только компании, включенные в специальный реестр, а размер неустойки за просрочку оплаты будет ограничен — не более 20% годовых от суммы задолженности.