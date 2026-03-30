В Самаре за 16,3 млн рублей снесут бывший детсад
Жителей Самарской области приглашают поддержать проект на премии «Служение»
ДТП с пострадавшим в Сызранском районе: Skoda врезалась в препятствие
В Сергиевском районе ликвидировали возгорание нежилого дома
СамГМУ и Белгородский ГАУ создали 3D-атлас свиньи для агроклассов России
Россиянам объяснили, чем опасен новый штамп коронавируса
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
Житель Сергиевского района украл с территории предприятия 30 ведер краски
В Музее Эльдара Рязанова пройдет лекция «Отель «Гранд Будапешт»: психология и кино»
Самарская область принимает первенство России по универсальному бою
«Нефтефлот»: в Самаре заложены три сухогруза проекта RSD34L
С 1 апреля заработают новые правила оформления рассрочки

С 1 апреля в России вступают в силу новые правила оформления рассрочки, в том числе запрет на завышение цен при таком способе оплаты. Об этом 30 марта сообщила кандидат юридических наук, доцент РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Лахтина.

«С 1 апреля <...> начинают действовать положения Закона о защите прав потребителей, в соответствии с которым продавцу запрещается устанавливать в отношении одного вида товаров, работ или услуг различные цены в зависимости от использования покупателями сервиса рассрочки, оплаты в рассрочку или через определенное время», — отметила она в беседе с «РИА Новости».

По словам эксперта, теперь продавцы не смогут увеличивать стоимость товаров, вводить дополнительные комиссии или навязывать услуги при оплате в рассрочку. Лахтина уточнила, что нововведения не распространяются на отдельные формы партнерского финансирования и договоры долевого строительства, поскольку они регулируются специальным законодательством.

Также вводится ограничение по сроку беспроцентной рассрочки: для договоров, заключенных с 1 апреля 2026 года, он составит не более шести месяцев, а с 2028 года — не более четырех месяцев. Кроме того, предоставлять рассрочку смогут только компании, включенные в специальный реестр, а размер неустойки за просрочку оплаты будет ограничен — не более 20% годовых от суммы задолженности.

Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
30 марта 2026  10:47
Беспилотники снова атаковали промышленное предприятие в Самарской области
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
29 марта 2026  13:44
В Самаре 29 марта стартует сезон навигации
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
29 марта 2026  11:29
Беспилотники атаковали промышленное предприятие в Тольятти
27 марта в учреждениях культуры Самары прошли творческие встречи, мастер-классы, открытые репетиции и концерты в рамка первой акции «Ночь театрального искусства».
28 марта 2026  19:41
Всероссийская акция «Ночь театрального искусства» прошла в Самаре
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
28 марта 2026  10:03
Ракетную опасность в Самарской области объявили ранним утром 28 марта
