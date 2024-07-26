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Ростех: вопрос смены руководства авиакомпании Red Wings прорабатывается

26 июля 2024 09:59
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Ростех: вопрос смены руководства авиакомпании Red Wings прорабатывается

В перевозчике Red Wings, действительно, идет процесс смены генерального директора и управляющей компании. Однако конкретная информация появится позже, заявили в Ростехе.

Госкорпорация призвала руководствоваться официальными заявлениями, а не слухами, пишет агентство РИА Новости.

Ранее ряд СМИ распространил информацию, что в ближайшее время произойдет смена руководства перевозчика. В частности, глава компании Евгений Солодилин покинет свой пост.

25 июня премьер-министр Михаил Мишустин поздравил коллектив Red Wings с 25-летием. Глава правительства отметил, что перевозчик расширяет региональную сеть, открывает новые международные направления и пополняет свое парк российскими лайнерами.

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